Невестку Трампа госпитализировали из-за конверта с белым порошком

Жену сына президента США Ванессу Трамп в качестве меры предосторожности отвезли в одну из больниц Нью-Йорка 12 февраля. Она открыла конверт, предназначавшийся мужу.

Как сообщают американские СМИ, внутри лежал белый порошок неизвестного происхождения. В целях предосторожности девушку около 10 утра по местному времени отвезли в медицинский центр, хотя быстро стало ясно, что порошок не опасен. В больнице также оказались два человека, которые находились рядом в момент открытия конверта. Кто прислал письмо и что именно было внутри, выясняют американские спецслужбы.