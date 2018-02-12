Во Внуково пришлось экстренно посадить самолет

Boeing 737 авиакомпании Utair, который летел из Москвы в Сургут, экстренно вернулся во Внуково из-за срабатывания датчиков задымления в салоне.

Как пишет 12 февраля РБК, в пресс-службе Внуково изданию пояснили, что для пассажиров готовят резервный борт, а самолет исследуют специалисты. Решение о возвращении в аэропорт принял экипаж борта. Источники нескольких изданий говорят о том, что задымление произошло в кабине пилота. Однако в Utair отрицают, что в самолете вообще было задымление: «Рейс UT247 Москва — Сургут вернулся во Внуково из-за неприятного запаха в салоне. Наземные службы не обнаружили никаких неисправностей. Utair готовит к вылету резервный борт», — цитирует РБК сообщение компании.