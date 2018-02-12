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12.02.2018 21:44

Трамп выразил соболезнования по поводу крушения Ан-148

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования по поводу крушения самолета Ан-148 под Москвой.

Как сообщает 12 февраля пресс-служба Кремля, президенты США и России провели телефонные переговоры. Помимо выражения соболезнований по поводу авиакатастрофы, лидеры двух стран обсудили «некоторые аспекты ближневосточного урегулирования». Как позже рассказал Владимир Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом, российский президент хотел «сверить часы в подходах к решению конфликта между Палестиной и Израилем». Впрочем, Аббас немедленно заявил, что Палестина не будет никаким образом сотрудничать с США по вопросу ближневосточного урегулирования.

Справка:

Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.

Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту. Среди погибших – три ребенка, три петербуржца, иностранцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».


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