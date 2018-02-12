Градозащитники: Дому Изотова вновь грозит снос

АО «Санкт-Петербургский Центр доступного жилья» все-таки намерен снести аварийный дом Изотова на Кирилловский улице, 23. Об этом 12 февраля «Фонтанке» рассказали в петербургском ВООПИиК. Ранее сообщалось, что здание может быть укреплено и спасено.

Здание является одним из образцов стиля модерн. По словам источников нашего издания, оно должно было быть отремонтировано и использовано городом для заселения молодыми семьями по программе «Молодежи — доступное жилье». Эксперты ВООПИиК и специалисты ЗАО «Геострой» разработали предложения по оперативному выведению здания из аварийного состояния и его полномасштабному ремонту. Однако, как сообщил зампред градозащитного общества Александр Кононов, 9 февраля градозащитникам отказали со ссылкой на экономические и юридические проблемы. И заявили, что Центр готовит контракт на снос здания.

Контракт пока не заключен, заявили «Фонтанке» в Центре 12 февраля. «Пытаемся затормозить этот процесс, – добавил Кононов. – Но у Центра уже есть четыре возможных контрагента на эти работы».

Первоочередные работы по укреплению дома Изотова обещали провести еще в конце ноября 2017 года, но этого так и не произошло. Разрешение на проведение работ не было получено. Проблемы у дома, по мнению активистов, начались после того, как во дворе разобрали флигель — в рамках ремонта, который ведется с весны 2016 года. Вскоре после этого демонтировали и часть лицевого корпуса со стороны двора. Некоторые эксперты считают, что эти действия и повлекли за собой угрозу обрушения.