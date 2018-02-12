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12.02.2018 21:30

Путин: России нужна своя «скромная и перспективная» площадка для электронной торговли

В России должна появиться собственная платформа для электронной торговли в преддверии захода на отечественный рынок мировых лидеров отрасли. 

Об этом Владимир Путин рассказал 12 февраля в Москве на встрече конференции «Лидеры России». По словам президента, электронную торговлю в России готовы начать «самые первые и самые ведущие» компании. По его мнению, необходимо либо полностью «завести» иностранные платформы на российский рынок, либо создать свой «скромный, но перспективный» аналог.


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