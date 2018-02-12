Смольный отложил вопрос о застройке 24 гектаров близ «Ленсоветовского»

Участок земли рядом со Славянкой и поселком Ленсоветовский, принадлежащий Давиду Трактовенко, пока застраиваться не будет.

Комиссия Смольного по землепользованию и застройке 12 февраля решила отложить вопрос о согласовании проекта нового многоэтажного района на 24 гектарах «в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса по обеспечению территории социальными объектами». Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, комиссия согласилась с обращением депутата ЗакСа Сергея Никешина.

ООО «Юнитис», аффилированная с ГК «Балтрос», главным активом Трактовенко, не получила разрешения на условно-разрешенный вид использования «многоэтажная застройка» (проект предполагал десятиэтажные дома). Как писала «Фонтанка», судя по документам к заседанию КЗЗ, представители «Юнитиса» на совещании в комстрое соглашались принять участие в строительстве инфраструктуры. В списке обещаний называлась школа на 825 мест, два детсада на 165 мест, два гипермаркета и ряд торговых объектов, небольшая поликлиника, два многоэтажных паркинга. Однако никаких соглашений с городом компания еще не заключала: есть только письмо с заверениями о готовности поучаствовать в создании социалки, но уже после утверждения проекта планировки территории под строительство, которого тоже еще нет.