Смольный выставил на торги Кузнечный рынок. Как сообщил 12 февраля Фонд имущества, за право арендовать его у города в течение 15 лет Смольный намерен выручить, как минимум, 14,4 млн рублей в год. Прием заявок начнется 13 февраля и продлится до 12 марта. Шаг аукциона составит 720 тыс. рублей. Сам аукцион пройдет 14 марта.

Здание является региональным памятником, что накладывает на арендатора ряд обязательств. Перепрофилировать его запрещено: под торговлю должно быть отведено не менее 60% площади, и не менее 80% торговых мест предназначено для продажи сельхозпродукции, в том числе фермерской. Также в здании разместят кафе и развлекательную инфраструктуру. Наконец, победитель торгов должен будет инвестировать в развитие рынка 295 млн рублей.

Напомним, торги на право аренды Кузнечного рынка являются пилотным проектом масштабной программы реконцепции городских рынков, которую Смольный объявил в мае 2017 года. По мнению чиновников, торговцы давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а потребитель вместо фермерской продукции зачастую получает ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой.

Уведомление о расторжении договора аренды с прежним арендатором, ООО «Кузнечный рынок», КИО направил ему еще в июле 2017 года, рассчитывая провести торги уже осенью. Однако арендатор покидать помещение наотрез отказался, надеясь оспорить решение о выселении в суде, а также попытался приватизировать объект. В приватизации оператору было отказано, а управление рынком было передано подведомственной структуре КИО – АРИК.