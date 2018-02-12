Путин заболел, но работать продолжает

Владимир Путин продолжит ходить на работу, несмотря на простуду. Болезнь не смогла остановить президента на пути к главе ФИФА.

Как сообщают вечером 12 февраля работающие в Кремле СМИ, Дмитрий Песков подтвердил болезнь президента, давшего повод побеспокоиться за него кашлем и подсевшим голосом. Первые признаки простуды заметили участники встречи Путина с финалистами конкурса молодых управленцев «Лидеры России».

«Прошу прощения, у меня голос немножко подсел», – начал знакомство президент и кашлянул.

Болезнь бессильна перед рабочим графиком Путина, следует из комментария его пресс-секретаря.

«Простудился, но продолжает работать», – уточнил Песков.

Владимир Путин подтвердил твердый настрой, приняв после лидеров России иностранного гостя – главу ФИФА Джанни Инфантино. Функционер приехал в Москву знакомиться с подготовкой России к чемпионату мира 2018 года.

Ровно два года назад, в феврале 2015-го, Путин прошелся по министрам, которые жертвовали здоровьем в угоду работе, и велел:

«Больными на работу прошу не ходить никого, это уже кроме шуток».