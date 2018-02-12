Свет вместо вакцины — новый способ справиться с гриппом

Группа исследователей Колумбийского медицинского центра штата Нью-Йорк экспериментально подтвердила возможность борьбы с вирусами гриппа в помещениях, где находятся люди. Это открывает новые возможности для борьбы с эпидемиями опасной болезни.

Как сообщают американские исследователи, ими установлено, что ультрафиолетовое излучение длиной волны от 207 до 222 нм и мощностью до 2 мДж/см2 способно эффективно бороться с вирусами гриппа, не нанося вреда клеткам человеческого организма.

Давно известно, что ультрафиолетовое облучение в диапазоне 300 нм и более жесткое (то есть 250 нм и тем более 207нм) является превосходным средством для стерилизации хирургических инструментов и воздуха в операционных помещениях. Механизм разрушения клеток и вирусов связан с поглощением квантов ультрафиолетового излучения молекулами наследственности — ДНК и РНК, что приводит к их разрушению. Ультрафиолет такой жесткости в принципе разрушает любые клетки — и патогенных микробов, и человеческого организма, в связи с чем находиться в зоне работы УФ-стерелизаторов без защиты нельзя.

Однако группа исследователей под руководством профессора Дэвида Бреннера обнаружила, что УФ излучение узкого диапазона, именно около 210 нм, обладает интересной особенностью — оно плохо проникает через ороговевший слой человеческой кожи и слизистую поверхность глаза. При этом вполне достаточно мощности излучения в 2 мДж/см2, чтобы обеспечить уничтожение вирусов гриппа H1N1, который использовался в натурных экспериментах. Для сравнения — для стерилизации воздуха в операционных используется широкополосное УФ-излучение в десять раз большей мощности.

В отличие от других методов борьбы с вирусами или бактериями, которые основаны на сложных методах остановки нормальной схемы размножения патогенов, УФ-стерилизация просто разрушает генетически аппарат вирусов. Это воздействие можно сравнивать с ударом кувалдой по компьютеру, тогда как прививки – это хакерские попытки взлома, против которых можно бороться.

На практике применение этого метода означает, что в местах постоянного скопления людей можно включать лампы специального узкого УФ-диапазона, которые будут уничтожать вирусы гриппа, оказавшиеся в воздухе. Натурные эксперименты показали, что уничтожается свыше 95% вирусов, находившихся в экспериментальном помещении.

В настоящее время стоимость одной лампы такого типа составляет около 1000 долларов США, но по словам Дэвида Бреннера, при массовом производстве ее цена снизится.

Следовательно, заболевшие люди не смогут передавать в большинстве случаев вирус другим людям. Офисы, станции метро, вокзалы — возможно, даже квартиры станут местом, где вирусы и иные вредоносные микроорганизмы будут уничтожаться быстро и недорого.