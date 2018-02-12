«Фонтанка» за 60 секунд – 12 февраля

Смольный с утра начал учить петербуржцев правильно трактовать свои обещания. Например, если обещали убрать снег максимально, то это не значит, что полностью или до конца. При этом отчеты профильного комитета выдают в дворниках стахановцев, но, судя по подборке фото «Фонтанки», таковыми они являются лишь на бумаге.

В Василеостровском районе за подобные подходы к работе уже лишились должностей замглавы Александр Маслов и глава районного жилищного агентства Сергей Алексеев. Но бабушку, которая погибла на их территории от льдины, это уже не вернет.

В авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье погибли трое петербуржцев. Их семьям Георгий Полтавченко пообещал заплатить по миллиону из резервного фонда правительства.

В то же время в Петербурге всем миром собирают на ремонт сгоревшего корпуса Военно-морского института имени Фрунзе. Погорельцы решили не просить помощи у Москвы, а гордо пошли с протянутой рукой по выпускникам.

В России могут быть заблокированы YouTube и Instagram. Всему виной «куртизанка» Настя Рыбка, Алексей Навальный и олигарх Олег Дерипаска. Время, чтобы удалить личные фото и видео с последним, дано Роскомнадзором до среды.

Деятельность подпольной группы по планированию серии взрывов в Петербурге сузилась до диспута двух товарищей, что лучше – стать смертником в Казанском соборе или взорвать здание Генштаба на Дворцовой.

В Смольном так и не смогли подробно рассказать «Фонтанке», чем занимается арктический вице-губернатор Михаил Кучерявый те два месяца, что он числится на этом посту. Но теперь его дополнит и профильный комитет по делам Арктики.

Хорошие новости есть для иностранных туристов. С подачи премьер-министра Дмитрия Медведева для них в России запускают систему tax free. Правда, в Петербурге в неё попал пока один-единственный магазин.