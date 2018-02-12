Медведев подписал распоряжение о проведении альтернативной Олимпиады

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении на территории страны альтернативных соревнований для спортсменов, не допущенных до Олимпиады-2018. Соответствующий документ был опубликован 12 февраля на сайте правительства.

Согласно постановлению, вознаграждение за выигранные на этих соревнованиях медали будут такими же, как у призеров Олимпиады, а именно от 1,7 млн рублей за бронзу, 2,5 млн – за серебро, 4 млн – за золото.

Ранее сообщалось, что большая часть альтернативных соревнований пройдет в Коломне. В Петербурге будет проведен альтернативный турнир среди шорт-трекистов.

Напомним, что из 500 российских спортсменов на Олимпиаду были допущены 169 человек. При этом из-за допингового скандала они не имеют права называться российскими спортсменами и выступают под флагом МОК.