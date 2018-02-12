На Подвойского на женщину упала снежная глыба

Прокуратура Петербурга беседует с председателем ТСЖ жилого дома на улице Подвойского, с крыши которого на петербурженку свалился снег.

Об этом надзорное ведомство сообщает 12 февраля. Женщина 54 лет пострадала под окнами дома 26, корпус 2, на улице Подвойского. Медики зафиксировали у нее ушибы головы. Председателя ТСЖ «Подвойского, 26, корп. 2» вызвали в прокуратуру, по итогам беседы будет принято решение о мерах реагирования.

Напомним, 9 февраля подобное происшествие оказалось смертельным для пенсионерки, которая кормила котов на улице Репина. Из-за снежной глыбы, упавшей на голову, она скончалась в больнице. После этого трагического инцидента были уволены заместитель главы администрации Василеостровского района Александр Маслов и глава районного жилищного агенства Сергей Алексеев.