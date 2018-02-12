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12.02.2018 19:24

В ЦИК объяснили лаконичность информации в бюллетене о Путине его беспартийностью

Короткая запись под фамилией действующего президента в избирательном бюллетене обусловлена его должностью и беспартийным статусом. 

Такое объяснение 12 февраля дала секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина. Как передает «Коммерсант», в информации о Владимире Путине, так как он является госслужащим, указана только должность и нет данных о месте работы, как, например, и у кандидата от «Партии Роста» Бориса Титова. Кроме того, не понадобилось писать, от какой партии выдвинут Путин, достаточно было указать, что он самовыдвиженец. «1952 года рождения, место жительства — город Москва; Президент Российской Федерации; самовыдвиженец» — это все, что написано под фамилией. 

Напомним, после регистрации всех кандидатов лаконичная запись вызвала недоумение у некоторых пользователей Сети – якобы такой подход выделяет Путина среди остальных кандидатов. «Домыслы безосновательны», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова. 

Справка:

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Если ничего не изменится, то избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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