В ЦИК объяснили лаконичность информации в бюллетене о Путине его беспартийностью

Короткая запись под фамилией действующего президента в избирательном бюллетене обусловлена его должностью и беспартийным статусом.

Такое объяснение 12 февраля дала секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина. Как передает «Коммерсант», в информации о Владимире Путине, так как он является госслужащим, указана только должность и нет данных о месте работы, как, например, и у кандидата от «Партии Роста» Бориса Титова. Кроме того, не понадобилось писать, от какой партии выдвинут Путин, достаточно было указать, что он самовыдвиженец. «1952 года рождения, место жительства — город Москва; Президент Российской Федерации; самовыдвиженец» — это все, что написано под фамилией.

Напомним, после регистрации всех кандидатов лаконичная запись вызвала недоумение у некоторых пользователей Сети – якобы такой подход выделяет Путина среди остальных кандидатов. «Домыслы безосновательны», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова.