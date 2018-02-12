Состоятельные россияне ждут санкций и возвращают свои деньги в Россию

На фоне ожидания новых американских санкций вырос приток средств россиян в Sberbank Private Banking.

Как пишет РБК, об этом 12 февраля рассказала глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова. Речь идет о «сотнях миллионах долларов», заявила она, однако точную сумму не назвала. В январе 2018-го приток средств вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Во-первых, это связно с ожиданием санкций, то есть конец декабря — последняя неделя — и январь, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас будет 29 января и 2 февраля и будут санкции, давайте вот куда-нибудь переведем [денежные средства]», — цитирует издание слова Тюриковой.

Деньги в Россию возвращаются в основном из Швейцарии, Великобритании и Австрии. Причем рост числа клиентов только за прошлый год составил 37%. Клиенты начали возвращаться в российскую юрисдикцию с июня 2016 года, рассказала Тюрикова. «Помогла деофшоризация: кого-то испугала, а кто-то решил просто частично раскрыться. Также Сбербанк стал активнее заниматься этим направлением и получил приток средств из других розничных банков, в том числе благодаря санациям», — уточнила она.

Такое поведение богатых россиян эксперты объясняют, в том числе, появлением «кремлевского доклада». Список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину, был опубликован министерством финансов США 30 января. В него попали 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 «российских олигархов». В Вашингтоне заявили, что собираются вводить санкции против фигурантов перечня.

Отметим, в целом отток капитала из России все равно не останавливается — по итогам января 2018-го он вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в 2017-м из России «утекло» 31,3 млрд долларов (в 2016-м — 19,8 млрд).