Мариинский театр потратит 48 миллионов на документацию для будущего культурного центра во Владикавказе

Подведены итоги конкурса на разработку проектно-сметной документации для строительства Кавказского музыкально-культурного центра во Владикавказе. Заказчик — Мариинский театр — выделит на эти цели 48 миллионов рублей из внебюджетных средств.

На конкурс заявлялись две компании — петербургское ООО «Строй-эксперт» и московское ООО «Сетек-инжиниринг». По итогам конкурса, они предложили одинаковые финансовые условия, однако рейтинг ООО «Сетек-инжиниринг» оказался выше за счет архитектурно-концептуального решения, и эту компанию назвали победителем.

ООО «Сетек инжиниринг» зарегистрировано в Москве, его крупнейшим заказом за 2017 год, по данным системы СПАРК, стал заказ на проведение экспертизы проектно-сметной документации для Государственного исторического музея за полтора миллиона рублей.

ООО «Строй-эксперт» зарегистрировано в Петербурге, за 2017-й заключила 13 контрактов на 145 миллионов рублей. Крупнейшими за прошлый год для него были контракты с комитетом по культуре Ленинградской области (48 млн рублей на инвентаризацию объектов культурного наследия), а также с Новосибирским государственным театром оперы и балета (40 млн рублей на техобследование и разработку документации по сохранению памятника) и Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации (три контракта на 38 млн на мониторинг зданий и среды при строительстве новой сцены МДТ, реконструкции Консерватории и строительстве музея Мирового океана в Калининграде).

Идее возведения Кавказского музыкально-культурного центра уже больше десяти лет. Ради него во Владикавказе был снесен кинотеатр «Октябрь». За эти годы уже проходило представление мастер-плана, сообщалось о планах правительства выделить из бюджета 400 миллионов рублей на создание филиала во Владикавказе, а Мариинский театр успел получить в распоряжение Национальный государственный театр оперы и балета Республики Северная Алания и Северо-Осетинскую государственную филармонию.

Как сообщили корреспонденту «Фонтанки» в Мариинском театре, до разработки проектно-сметной документации Кавказского музыкально-культурного центра дело дошло впервые.

«Объявление конкурса стало возможным только после решений правительством республики Северная Осетия-Алания правовых вопросов земельных отношений», – уточнили в театре.