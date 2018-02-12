Напавшему на журналиста Татьяну Фельгенгауэр предъявлены обвинения

Следственный комитет фактически завершил расследование уголовного дела по покушению на убийство журналиста «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Порезавший ей шею Борис Гриц признан невменяемым.

Как сообщает СК 12 февраля, во время расследования было проведено 14 различных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, которая признала Грица невменяемым. Следствие по делу о покушении на убийство завершено, нападавшему предъявлены обвинения в окончательной редакции. Его действия квалифицировали как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Напомним, Борис Гриц 23 октября ворвался в редакцию радиостанции на Новом Арбате, по пути распылив в лицо охраннику перцовый баллон. Он ранил Фельгенгауэр ножом в шею, медики оказали ей своевременную помощь, а Грица задержали сразу после нападения. После в Сети были опубликованы дневники, которые приписываются Грицу. Их автор рассказывал о том, что Фельгенгауэр до него «телепатически домогается».