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12.02.2018 18:49

Саакашвили выслали из Украины в Польшу

Михаила Саакашвили депортировали из Украины. Об этом 12 февраля заявили в Госпогранслужбе страны.

В ведомстве рассказали, что политика выслали в «страну предыдущего пребывания». Член коллегии украинского МВД Антон Геращенко уточнил РБК, что речь идет о Польше, а депортация вызвана тем, что Саакашвили нарушил миграционное законодательство Украины.

Напомним, ранее стало известно, что «неизвестные в масках» задержали политика во время обеда неподалеку от офиса его «Движения новых сил». «Неизвестные» оказались сотрудниками Госпогранслужбы Украины.

Справка:

Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса страны: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление, которое признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст .28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256). Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.


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