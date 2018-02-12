Саакашвили выслали из Украины в Польшу

Михаила Саакашвили депортировали из Украины. Об этом 12 февраля заявили в Госпогранслужбе страны.

В ведомстве рассказали, что политика выслали в «страну предыдущего пребывания». Член коллегии украинского МВД Антон Геращенко уточнил РБК, что речь идет о Польше, а депортация вызвана тем, что Саакашвили нарушил миграционное законодательство Украины.

Напомним, ранее стало известно, что «неизвестные в масках» задержали политика во время обеда неподалеку от офиса его «Движения новых сил». «Неизвестные» оказались сотрудниками Госпогранслужбы Украины.