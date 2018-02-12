Рюкзак на «Удельной» оказался не опасен, станцию открыли

На станции метро Петербурга «Удельная» проверили рюкзак, который, по словам очевидцев, пассажир бросил на входе в метро вечером 12 февраля. Опасных предметов в нем не нашлось.

Об этом сообщает пресс-служба городского метро. Проверка закончилась в 18:28, содержимое рюкзака опасности для пассажиров не представляет. По словам очевидцев, рюкзак специально бросил один из горожан, которого попросили просканировать сумку. При этом сам он дожидаться результатов не стал и пошел дальше в метро.