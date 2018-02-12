Медведев запустил в Петербурге пилотный проект tax free, в нем оказался только один магазин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым запустил в Петербурге и еще трех регионах пилотный проект по возврату иностранцам НДС.

Документ 12 февраля опубликован на сайте кабмина. В программу на первое время включены магазины в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Петербурге, автомобильный пункт пропуска в Калининградской области, три столичных аэропорта, Пулково, воздушная гавань Владивостока и морской пункт пропуска там же. Из магазинов Северной столицы в опубликованных документах значится только ДЛТ на Большой Конюшенной.

Напомним, закон был подписан президентом еще в ноябре 2017 года. Как писала ранее "Фонтанка", в пилотный проект собирались включить шестнадцать торговых точек — кроме ДЛТ это магазины «У Красного моста», «Большой Гостиный двор» и «Московский», ТРЦ «Галерея», «Невский центр», порт «Морской фасад», а также несколько бутиков на Невском и Московском проспектах: Bosco, Babochka, Chanel, Giorgio Armani, Brioni, Lee&Wrangler. Минимальная сумма покупки для возврата должна составлять 10 тысяч рублей.

Постановление вступило в силу со дня опубликования и будет действовать до декабря 2018 года. Первые результаты должны быть показаны правительству до 1 октября.