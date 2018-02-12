Глава «Купчино» хочет увековечить память летчика Филипова, назвав в честь него сквер

Глава МО «Купчино» Михаил Черепанов обратился к губернатору Георгию Полтавченко с предложением назвать безымянный сквер в честь Романа Филипова — летчика, погибшего в Сирии. Сквер в честь героя России может появиться между улицами Будапештской, Турку и Белградской.

Как сообщили в пресс-службе муниципала, 12 февраля Черепанов отправил соответствующее письмо в Смольный. «Глава муниципалитета убежден, что сквер им. Романа Филипова станет гордостью для всех купчинцев. В дальнейшем его предлагают благоустроить и создать аллею. Чтобы жители смогли гулять по аллее со своими детьми и рассказывать про героическую историю летчика майора Филипова», – подчеркнули в муниципалитете.

Отметим, что во Фрунзенском районе уже есть парк памяти воинам-интернационалистам, воевавшим в Афганистане. Жители района несколько месяцев протестуют против его застройки: в парке намерены возвести торговый центр.

Напомним, гвардии майор Роман Филипов погиб 3 февраля в перестрелке с террористами. По предварительным данным, боевики сбили штурмовик Су-25, в котором находился Филипов. Как сообщали СМИ, чтобы не попасть в плен, летчик взорвал себя гранатой.