Из-за бомбы времен Второй мировой в Лондоне закрыли аэропорт

Страшная находка времен Второй мировой войны остановила работу аэропорта «Лондон-Сити»: в Темзе была обнаружена 500-килограммовая бомба. Об этом 12 февраля сообщает Русская служба Би-си-си.

По информации издания, аэропорт будет закрыт весь день: происшествие повлияло на планы 16 тысяч пассажиров, чьи рейсы были отменены. Тем временем водолазы королевских военно-морских сил и полицейские проводят операцию по поднятию бомбы из вод реки и ее обезвреживанию. Ожидается, что работы будут завершены к утру вторника, однако многое зависит от уровня воды. Зона эвакуации будет меняться в процессе операции, ее максимальное значение составит 250 километров.

Онлайн-табло аэропорта не указывает наличие рейсов, связывающих британскую столицу с Петербургом или Москвой: оттуда летают в крупные европейские деловые центры, а также в другие города Соединенного Королевства. «Лондон-Сити» обслуживает в первую очередь бизнес-пассажиров.