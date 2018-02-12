Родители юных акробаток взбунтовались против мандалы и медитации

На руководителей отделения спортивной акробатики школы олимпийского резерва в Выборгском районе жалуются родители спортсменок: тренеры якобы поднимают командный дух с помощью молитвы и медитации и не гнушаются денежными поборами.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой, к ней обратилась группа родителей воспитанников отделения спортивной акробатики одной из спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва. Родители посетовали, что тренеры, не ограничиваясь физической подготовкой спортсменов, заставляют их в свободное время писать философские эссе и разрисовывать мандалы. Претензии касались и сбора денег на оборудование спортивного зала, несмотря на то, что договор на оказание платных услуг не заключался.

Кроме того, родители возмутились случаем, когда после падения на тренировке головой вниз одной из юных спортсменок тренер не организовала оказание ей медицинской помощи. Впоследствии у ребенка был диагностирован закрытый перелом грудины.

Для урегулирования данной ситуации, сообщается на сайте Светланы Агапитовой, было проведено совещание с участием заместителя главы администрации района, представителя комитета по физической культуре и спорту, директора школы олимпийского резерва и его заместителей. Но так как тренеры, на которых поступили жалобы, оказались в это время в отъезде, на спортивных сборах, найти пути решения проблемы не удалось. Очередное совещание назначено на 20 февраля.

Как стало известно «Фонтанке», учебное заведение, о котором говорится в пресс-релизе, — школа олимпийского резерва водных и других видов спорта Выборгского района Петербурга. Прокомментировать ситуацию в школе оказалось некому — и директор, и заместитель директора оказались «на совещании» и на просьбу редакции выйти на связь не отреагировали.