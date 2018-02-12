МАК приступил к расшифровке черных ящиков Ан-148

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан-148 под Москвой начала анализировать информацию с бортовых самописцев.

Как говорится 12 февраля в сообщении на официальном сайте МАК, в их лабораторию «доставлены защищенные модули памяти бортовых самописцев (речевого и параметрического)». «Специалисты приступили к их вскрытию и анализу состояния носителей информации», – добавили в МАК.

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Справка:

Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.

Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту. Среди погибших – три ребенка, три петербуржца, иностранцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».