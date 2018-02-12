СК: Актеру Марьянову в медцентре делали уколы без лицензии

Директор реабилитационного центра «Феникс» в Москве, где незадолго до смерти лечился актер Дмитрий Марьянов, стала подозреваемой по уголовному делу о «причинении смерти по неосторожности».

Как сообщает Следственный комитет России 12 февраля, в СК пришли к выводу, что виновной в трагедии может быть директор «Феникса». В центре, по версии следствия, Марьянову вводили лекарства, назначаемые врачом, без медицинской лицензии. Актер находился там с 6 по 15 октября, за это время он не единожды жаловался на плохое самочувствие, но скорую помощь ему так и не вызвали. Все эти факты легли в основу еще одного производства, по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, Дмитрий Марьянов погиб 15 октября по дороге с дачи в больницу. Непосредственной причиной гибели стал оторвавшийся тромб. Актер работал с 1994-го по 2003 год в театре «Ленком», где был задействован в таких спектаклях, как «Юнона и Авось», «Бременские музыканты» и «Поминальная молитва». В кино он прославился ролью в «Русском регтайме».