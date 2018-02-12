Дворкович: Семьи погибших в крушении Ан-148 получат по 3 млн рублей
Общие выплаты каждой семье погибших в авиакатастрофе под Москвой должны составить не менее 3 млн рублей.
Как пишет 12 февраля «Коммерсантъ», об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. «Кроме того, Минтрудом организована работа по составлению паспортов жизненных ситуаций для каждой семьи, с тем чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние», — цитирует РИА Новости слова чиновника.
Напомним, ранее сообщалось о том, что семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 2 млн рублей. Видимо, Дворкович имеет в виду также компенсации из региональных бюджетов. Так, в Смольном уже заявили, что из резервного фонда городского правительства семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей.
Справка:
Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.
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