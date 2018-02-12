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12.02.2018 19:45

Как в Петербурге расследуется теракт, раскрытый с помощью ЦРУ

Деятельность подпольной группы по планированию серии взрывов в Петербурге сузилась до диспута двух товарищей: что лучше - стать смертником в Казанском соборе или взорвать Главштаб на Дворцовой.
Как в Петербурге расследуется теракт, раскрытый с помощью ЦРУ
Подгорчук Александр/Коммерсантъ

Федеральная служба безопасности на три месяца продлила расследование дела о планируемом подрыве Казанского собора, за предотвращение которого Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа. Есть и промежуточные итоги. Предполагаемая террористическая ячейка, будто бы разгромленная спецслужбой, так и не набрала анонсированного кворума, но следствию известно имя сирийского куратора предполагаемых петербургских бомбистов.

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга 12 февраля, еще на три месяца продлен арест ключевому фигуранту дела о подрыве Казанского собора. Евгений Ефимов оставлен под стражей до 13 мая 2018 года. Соответственно, срок расследования тоже продлили.

Два месяца назад дело приобрело международный уровень благодаря распространенному Кремлем вечером 17 декабря сообщению:
«Президент РФ поблагодарил своего американского коллегу за переданную Центральным разведывательным управлением США информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города».

Центр общественных связей ФСБ за два дня до кремлевского релиза распространил информацию о том, что террористическая ячейка планировала «совершить 16 декабря резонансные террористические акты путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств». В сообщении говорилось о семи задержанных.

В настоящее время официальный релиз с сайта ФСБ удален.

По логике следствия, организатором считается 18-летний Евгений Ефимов. Именно у него, полагает ФСБ, возник умысел на совершение взрыва в Петербурге. Ефимову якобы помогал 23-летний Антон Кобец. Степень его участия в подготовке, по информации «Фонтанки», пока следственной службой УФСБ Петербурга и области детально не определена.

Ефимов и Кобец в начале ноября 2017-го (точное время следствием до сих пор не установлено, хотя оба арестованы) приехали к Казанскому собору и Дворцовой площади «с целью разведки местности». На фоне достопримечательностей у них, кажется, возник спор не столько культурологического, сколько экзистенциального характера. Кобец будто бы склонял Ефимова к теракту в Главштабе и расстрелу выбегающих после взрыва военнослужащих, а Ефимов якобы предпочитал жертвенный метод – самоподрыв в Казанском соборе.

Дворцовая, наверное, имеет заразительную притягательность среди молодежи. Площадь, например, фигурирует в деле курсанта Можайки Вадима Осипова, который будто бы помышлял о заложении устройства в тележку с мороженым.

Отправная точка расследования, Казанский собор, тоже нашла отражение в деле. По версии следствия, в храме Ефимов и Кобец провели разведку, пристально осмотрев вход, алтарь и коридор к иконостасу.

По мнению ФСБ, молодые люди входили в законспирированную ячейку сторонников признанного террористическим и запрещенного в России «Исламского государства». Ефимов будто бы сознался, что со стороны «Исламского государства» у него был куратор, зовут его Хаши Джаши. И будто бы этот Хаши просил Женю уехать в Турцию или на Украину.

Ефимов через два месяца расследования продолжает оставаться единственным, кому предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту (статьи 30 и 205 УК). Антон Кобец значится пособником, то есть лицом, которое содействует преступлению советами, указаниями, предоставлением информации. По версии следствия, он в своей квартире на Металлистов дал Ефимову посмотреть видеозапись «Изготовление порошка» (ролики с таким названием в Youtube, например, раскрывают технологию производства стирального порошка, горчицы или томатной пасты).

Иных лиц в деле нет, и, по данным «Фонтанки», их появление в ближайшее время не планируется. Наиболее вероятными участниками расследования могли быть задержанные в те же дни граждане России Фируз Калавуров, Шамиль Омаргаджиев и Алисхан Эсмурзиев. Но материалы в отношении них переданы в полицию. Как сообщил «Фонтанке» адвокат Максим Камакин, его подзащитному Эсмурзиеву вменено только незаконное хранение оружия. Дознание продлено до середины апреля 2018 года.

«Очные ставки с фигурантами дела о терроризме не проводились, – добавил Камакин. – Отпечатки пальцев на баночке для чистки автомата, найденной в квартире Эсмурзиева, оказались смазанными. Потребовалась еще одна экспертиза, молекулярно-генетическая».

Ранее Эсмурзиев заявил о подброшенном в диван автомате и баночке, которую перед изъятием ему якобы вложили в ладонь. Похожие объяснения давал Омаргаджиев. Адвокат Леонид Крикун уточнил «Фонтанке», что принадлежность найденного в квартире автомата экспертным путем не подтверждена. Калавуров (у него нашли тротиловые шашки) тоже настаивал на провокации. В прогулках по объектам культа в центре Петербурга обвиняемые не замечены.

По информации «Фонтанки», после задержания Евгения Ефимова ряд должностных лиц петербургских подразделений по борьбе с экстремизмом и терроризмом были подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Получила подтверждение информация о том, что родители Ефимова за несколько месяцев до задержания тревожили профильные спецслужбы сообщениями о сыне, который подвергся влиянию исламистов, и просили принять меры. К сигналу SOS тогда отнеслись без должного рвения. Активно Ефимова стали разрабатывать после того, как из ЦРУ пришло подтверждение о перехвате переписки, указывающей на молодого человека и возможное планирование взрыва.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»


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