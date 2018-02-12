Петербуржец Роберт Шварцман стал первым российским чемпионом Toyota Racing Series

Петербургский автогонщик Роберт Шварцман стал чемпионом престижной юниорской серии Toyota Racing Series. Как сообщает 12 февраля пресс-служба команды SMP Racing, за которую выступает Шварцман, он стал первым россиянином – победителем этих гонок.

В 15 гонках он занял пять четвертых мест, два третьих, шесть вторых и одно первое.

В прошлые годы в серии участвовали Иван Лукашевич (2011), Даниил Квят (2011), Дмитрий Суранович (2012), Егор Оруджев (2014), Денис Корнеев (2014), Матевос Исаакян (2014), Артем Маркелов (2015 и 2016), Никита Мазепин (2015) и Никита Ласточкин (2017). Ни один из них выше пятого места не поднимался.

Напомним, в октябре Роберт Шварцман подписал контракт с академией «Феррари», став первым россиянином – участником этой элитной программы. О том, каких финансовых затрат это стоило его отцу – петербургскому бизнесмену Михаилу Шварцману, читайте в интервью «Фонтанке».