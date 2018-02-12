УФАС признало нарушения при проведении конкурса на уборку мусора, но отменять его не будет

Региональное управление антимонопольной службы признало обоснованной жалобу ООО БТС на конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но на результаты это не повлияет.

Как сообщает пресс-служба УФАС 12 февраля, компания БТС, в частности, указывала на неправомерное установление критериев оценки заявок. По условиям конкурса, 100 баллов получал участник, если он снижал стартовую цену более чем на 5%. Это значит, что снижение на 6% и на 50% оценивались одинаково. Тем не менее никаких предписаний антимонопольщики выдавать не будут, так как соглашение между комитетом и победителем (МПБО-2) на момент рассмотрения жалобы уже заключено.

Еще одно обращение — от ООО «Новый свет-ЭКО» — УФАС рассмотрит 20 февраля. Компания считает, что МПБО-2 предоставило недостоверные сведения в составе заявки, однако ведомству нужна конкретика. Ранее УФАС уже признало необоснованными жалобы со стороны Топливной экологической компании, предприятия «Грюнбург» и «Биотан Сэйлс Компани Рус».

1 февраля Смольный объявил результаты конкурса по выбору регионального оператора по обращению с отходами. Победителем стало Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (МПБО-2), которое получило контракт на 10 лет стоимостью 80 млрд рублей. «Фонтанка» уже писала о том, как это может сказаться на тарифах.