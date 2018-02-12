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12.02.2018 17:09

Начальников для Арктики вырастят в Петербурге

Петербургский комитет по делам Арктики займется культурой, туризмом, наукой, промышленностью, международными связями и даже борьбой с терроризмом. Проект постановления о создании ведомства опубликовали на сайте Смольного.
Начальников для Арктики вырастят в Петербурге
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко во время Арктического форума//Светлана Холявчук/Интерпресс

Предполагается, что новый комитет в администрации Санкт-Петербурга появится уже в марте 2018 года, однако, сколько человек в нем будет работать, сколько это будет стоить, какие конкретно задачи будут стоять перед чиновниками, – пока мало кто понимает. Несмотря на наличие документа, регламентирующего деятельность структуры, в Смольном не могут подробно рассказать и о том, чем занимается арктический вице-губернатор Михаил Кучерявый, почти два месяца назад занявший эту должность.

В проекте постановления, опубликованном на сайте Смольного, указано, что арктический комитет должен «проводить государственную политику в сфере развития промышленных, научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей Санкт-Петербурга с регионами Арктической зоны Российской Федерации, а также координировать деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в этой сфере».

В числе задач расписаны еще более размытые формулировки, в основном они перефразируют уже обозначенную цель. Например, госслужащие комитета должны будут стараться на благо создания «необходимых организационных условий для установления и развития связей в социально-экономической сфере, а также в сферах экологической безопасности, культуры, науки и технологий с регионами Арктической зоны». Их также обяжут работать для «содействия регионам Арктической зоны в развитии науки и технологий, культуры, туристической сферы и обеспечении экологической безопасности». Из более-менее внятного – мониторинг арктических проектов и реализация политики в этой сфере, а также проведение мероприятий в сфере арктического туризма, подготовка специалистов-экологов для работы на землях у Северного полюса.

Арктический комитет будет еще защищать петербуржцев от международной опасности: в обязанностях ведомства – противодействие терроризму на территории Арктики. И за счет городского бюджета чиновники будут проводить консультации по тамошним международным проектам.

Как рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Михаила Кучерявого, отвечающего за экологию и арктическую сферу, комитет, скорее всего, будет создан в марте 2018 года, пока идут обсуждения насчет его работы. При этом ни сколько человек в нем будет трудиться, ни бюджет комитета в аппарате не смогли назвать. Не ответили чиновники и на просьбу подробно рассказать о том, чем занимается господин Кучерявый, два месяца назад занявший этот пост.

«Он курирует комитет по природопользованию», – заявили аппаратчики. Сам Кучерявый уже второй месяц не может ответить на вопросы «Фонтанки» о своей деятельности. На сайте Смольного в графе «новости» висит единственный релиз о том, что заместитель губернатора на прошлой неделе посетил комиссию по экологии в городском парламенте: «Все наши действия будут поступательными, а решения – научно обоснованными», – заявил чиновник депутатам.

Глава комиссии по экологии в Законодательном собрании Мария Щербакова сообщила «Фонтанке», что депутаты пытались выяснить у вице-губернатора круг его полномочий: «По поводу арктического комитета он ничего не сказал, а по поводу комитета по природопользованию сообщил, что «предстоит большая работа».

В Музее Арктики и Антарктики отказались от официальных комментариев насчет арктической структуры Смольного, неофициально же сообщили, что сами не понимают, чем там занимаются чиновники. Сотрудники музея добавили, что их пригласили 2 марта на форум «Арктика», там они и надеются выяснить список полномочий ведомства.

Депутат Максим Резник, возглавляющий в ЗакСе комиссию по культуре, в разговоре с «Фонтанкой» заметил, что городу, скорее, нужен вице-губернатор «по сосулям»: «Они, видимо, там слишком кучеряво живут в Смольном. Проблемы в городе одни, а вице-губернатор – совершенно по другой части. Все те функции, которые прописаны комитету, сейчас уже кто-то да выполняет. С тем же терроризмом уже борется ФСБ. По поводу создания комитета вообще хочется спросить: а тюлени-то знают об этом?»

Примечательно, что закон о городском бюджете-2018 не содержит строки финансирования арктического ведомства, нет там и сметы на деятельность арктического вице-губернатора. В комитете по финансам в ответ на этот казус заявили, что средства придется взять из резервного фонда.

Напомним: о создании структуры в конце 2017 года заявил губернатор Георгий Полтавченко. "Исходя из долгосрочных интересов государства, мы решили создать при правительстве Петербурга такую структуру, которая начнет на своем уровне заниматься координацией вопросов по освоению Арктики, чтобы опыт, наработанный на уровне нашего региона, был востребован. Мы готовы им делиться и хотим интегрировать наши предприятия в процесс освоения Арктики. Сделать так, чтобы научно-технический потенциал Петербурга использовался максимально эффективно", – заявил он в интервью федеральным информационным агентствам.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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