В Австрии столкнулись два поезда, без погибших не обошлось

Как минимум один человек погиб при столкновении поездов в австрийском Никласдорфе днем 12 февраля. Также сообщается о 22 раненых.

Как сообщает в Twitter местная полиция, столкновение произошло около часа дня по местному времени (15.00 по Москве). Погибла одна женщина, 22 человека ранены, среди них трое детей, характер травм не тяжелый. Поезда столкнулись неподалеку от вокзала, оба сошли с рельс, обстоятельства трагедии пока не ясны.

Судя по кадрам с места происшествия, один поезд снес второму часть крыши и стену вагона. На станции повреждены опоры и оборваны провода.

Публикация от LeobenNews (@leobennews) Фев 12, 2018 в 6:23 PST

Никласдорф расположен на юге Австрии, неподалеку от города Грац.

Напомним, в конце января под Миланом с рельс сошел поезд, авария привела к гибели троих человек.