Ищите еду в Интернете

Крупнейшие розничные сети запустили новую волну экспериментов по продаже продуктов в Интернете. Коммерческий успех сомнителен, считают эксперты. Хотя потребители морально готовы.

Покупка продуктов питания в Интернете пока остается для россиян экзотикой, следует из результатов материалов «РБК. Исследования рынков», опубликованных 12 февраля. В 2017 году отечественные потребители заказали онлайн-продовольствие на 22 млрд рублей, что составляет только 0,2% всех трат на еду. Половину этих расходов совершили жители Москвы и Московской области, отмечают аналитики.

Петербург также находится в числе пионеров, но его показатели пока ближе к средним по стране, а это, мягко говоря, немного. По оценкам участников рынка, всего жители Северной столицы в 2017 году заказали доставку продуктов на 1 млрд рублей, и это менее 1% всех продаж продуктов питания. По данным исследовательской компании ResearchMe, с разной периодичностью еду покупают в Сети около 9% жителей. Крупнейшие ретейлеры хотят побороться за этот рынок, но дальше пилотных проектов у нас пока не идут.



Об очередном эксперименте в области онлайн-торговли сообщила сеть супермаркетов «Перекресток». По словам гендиректора сети Владимира Сорокина, которые приводит «Коммерсантъ», в 2018 году компания запустит в Петербурге и Москве так называемые dark store (англ. "темный магазин"). В таких точках обслуживают исключительно интернет-заказы. Это проект на вырост. Сейчас «Перекресток» торгует едой через Интернет только в Москве, продукты везутся из нескольких супермаркетов. Пока они справляются с объемом заказов, но по мере роста спроса понадобится отдельный распределительный центр.

Месяцем ранее торговать едой в Интернете начала сеть гипермаркетов «Ашан». Пока она тестирует в Москве продажу бакалеи, напитков и кондитерских изделий. Позже ретейлер собирается добавить в ассортимент рыбу, мясо, овощи и фрукты. По итогам эксперимента будет принято решение о выходе в регионы.

От федеральных сетей не отстают интернет-игроки и региональные ретейлеры. К примеру, магазин Ozon.ru в конце 2017 года ввел в ассортимент 400 наименований скоропортящихся товаров – колбасных и рыбных изделий, молочной продукции, замороженных продуктов и овощей. Пока они достуны только для жителей Москвы и Твери (где находится главный распределительный центр компании). По прогнозу компании, к концу 2018 года только за счет этих регионов доля продаж продуктов питания достигнет 7% в обороте Ozon.ru.

В Петербурге о намерении в ближайшее время начать торговать едой через Интернет сообщил «Интерторг» («Народная Семья», Spar и др.). «Мы считаем, что запуск онлайн-торговли — одно из важных направлений развития продуктового ретейла», – рассказали в «Фонтанке» в компании. Однако пояснили, что будут развивать направление не своими силами, а с помощью сторонней службы доставки.



Аналогичную модель в Петербурге уже используют Metro Cash&Carry, «Лента», «Лэнд», Prisma. По оценке их партнера, сервиса iGooods, лидером онлайн-продаж здесь является Metro Cash&Carry, где на этот вид торговли приходятся 3 – 4% годового оборота. У «Ленты» в гипермаркетах, где доставка работает больше года, этот показатель достигает 2%. По мнению основателя компании Григория Куниса, потребители Северной столицы психологически готовы покупать еду в Интернете. Общее число заказов за год выросло в четыре раза — со 150 до 650 в день. В основном рост происходит за счет подключения к сервису новых магазинов крупных сетей. Но появляются и новые категории покупателей.

«Раньше заказывали в основном мамы, которые сидят с детьми, и пожилые люди. Сейчас люди из-за границы или других регионов покупают онлайн для родителей в Петербурге. Родители, которые уезжают в командировку, вместо того, чтобы оставить детям деньги, удаленно заказывают продукты в Интернете. Растут корпоративные заказы в офис», – комментирует он.

Но своими деньгами петербургские ретейлеры пока рисковать не торопятся. К примеру, «Лента», заявившая о планах торговать онлайн еще в 2016 году, в итоге решила ограничиться сервисом для мелкооптовой торговли, которым могут воспользоваться юрлица и индивидуальные предприниматели. Аналогичный подход использует сеть Metro Cash&Carry.

Собственные интернет-магазины в Северной столице есть у «Азбуки вкуса» и «О'Кея». Первой онлайн-канал в Петербурге приносит 5% оборота. Это меньше, чем в Москве, но динамика хорошая — двукратный рост к прошлому году. Компания также не исключает, что будет работать в формате dark store «после достижения определенных показателей по обороту». А вот «О'Кей», по словам участников рынка, может отказаться от собственных интернет-продаж. Ранее ретейлер объявил о программе оптимизации и желании сосредоточиться на основном бизнесе — гипермаркетах и дискаунтерах «Да». Компания даже разместила запрос на аутсорсинг персонала для онлайн-торговли, знают участники кадрового рынка. В «О'Кее» на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Но и проект «О’Кей-Авто» (аналог «Мак Авто», позволяет забрать заказ, не выходя из своей машины. — Прим. ред.), запущенный в прошлом году, ретейлер не стал тиражировать. На сайте по-прежнему значится одна точка – на проспекте Большевиков.

Искать счастья в Интернете крупных игроков заставляет стагнация рынка, считает основатель интернет-магазина продуктов «Многомарт.ру» Антон Иванов. «Источников для роста нет — покупательская способность не увеличивается», – говорит он. Открывать новые магазины или покупать конкурентов тоже проблематично: крупнейшие федеральные сети в ряде регионов, в том числе в Петербурге, близки к порогу доминирования, после которого контролировать их развитие начнет ФАС.

Оказалось, продажи продуктов питания в Интернете — это сложный рынок, который требует серьезных инвестиций. Поэтому большинство игроков прощупывают почву с помощью пилотных проектов. По данным исследования ResearchMe, 70% онлайн-покупателей продовольствия ищут в Интернете более низкие цены. Однако чаще всего им приходится переплачивать. Если ретейлер будет демпинговать или хотя бы поставит на виртуальной полке ту же стоимость, что в офлайне, он не сможет заработать, считает Антон Иванов. У «Многомарта» расценки «сопоставимы» со стоимостью на полке сетей, но без учета акций, поясняет он.

Для покупателей «Ленты», Metro Cash&Carry и других магазинов, использующих партнерскую доставку, стоимость самой корзины будет идентична, но придется заплатить 249 рублей за доставку. Такие же расценки у «О`Кея», хотя при заказе от 2700 рублей услуга бесплатна. У «Азбуки вкуса» выезд курьера будет стоить дополнительные 149 рублей при заказе до 2 тысяч рублей и бесплатно при заказе от 3 тысяч. Компания утверждает, что подход к ценообразованию в онлайне и офлайне един, а возникающую иногда разницу в большую или меньшую сторону объясняет разной скоростью переучета. Впрочем, плата за доставку — это скорее способ заставить клиента делать более крупный заказ, расходов на их обработку компания не покрывает.

По этой причине на рынке не наблюдается вала независимых стартапов, считает Антон Иванов. «Вход на рынок дорогой. Два студента не смогут создать интернет-магазин», – говорит он.

«Даже крупным игрокам пока выгоднее сотрудничать со службами доставки. Они платят комиссию, но все равно зарабатывают на продажах», – отмечает Григорий Кунис. Впрочем, этот бизнес пока тоже не стал прибыльным, поскольку компания вынуждена делать все новые вливания в ИТ. Еще одним сдерживающим фактором, по мнению Куниса, является отсутствие квалифицированных кадров. «Сборка онлайн-заказов — это новая профессия, найти подходящих под наши требования людей крайне сложно», – говорит он. Впрочем, рост числа покупателей и среднего чека позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. «Мы рассчитываем выйти на точку безубыточности уже в 2018 году», – говорит предприниматель.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»