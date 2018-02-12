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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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12.02.2018 20:10

Не догнали канадцев. Итоги третьего дня Олимпиады

Серебро в фигурном катании, неудача в керлинге и шаг до олимпийской медали на прыжках с трамплина. «Фонтанка» подводит итоги третьего дня Олимпиады в Пхенчхане.
Не догнали канадцев. Итоги третьего дня Олимпиады
Олимпийские спортсмены из России, завоевавшие серебряные медали в командных соревнованиях по фигурному катанию//Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

В третий день Олимпиады в Пхенчхане разыгрывалось 8 комплектов медалей. Призовые места распределили сноубордистки (слоупстайл), фигуристы (командные соревнования), горнолыжницы (гигантский слалом), биатлонисты и биатлонистки (гонки преследования), конькобежки (1500 м), прыгуньи с трамплина, фристайлисты (могул). Россияне претендовали на одну награду, ее и получили.

Вторая медаль

В командном соревновании фигуристов произошла предсказуемая развязка. Петербуржец Михаил Коляд в понедельник, 12 февраля, частично реабилитировался за свой ужасный прокат два дня назад. Произвольную программу он откатал значительно лучше, заняв второе место. Алина Загитова ожидаемо выиграла, «привезя» ближайшей конкурентке больше 20 баллов. Это как счет 10:0 в футболе. Эксперты захлебнулись в комплиментах 15-летней россиянке. Впрочем, недовольные все равно остались.

– Это не программа, – заявила американская фигуристка Эшли Вагнер, не отобравшаяся на Олимпиаду. – Она убила время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление.

Успехи Коляды и Загитовой на общую ситуацию в командном соревновании не сильно повлияли: догнать канадцев было нереально. Тем не менее, российской команде удалось не пропустить вперед США и завоевать серебряные медали. Теперь у России уже две награды.

Неудачный толчок

Изначально было понятно: кроме фигурного катания медалей в третий день Олимпиады россиянам ждать больше негде. Призрачные надежды возлагались на бронзового призера Сочи-2014 во фристайле Александра Смышляева, но в последний раз он показывал что-то серьезное в далеком 2015 году. Вот и в Пхенчхане блеснуть не удалось: всего 14 место. В шаге от чуда остановилась уроженка Ленинградской области Ирина Аввакумова: в прыжках с трамплина россиянка заняла четвертое место. И все-таки это можно считать успехом. Во-первых, лично для Аввакумовой это огромный прогресс (на Олимпиаде в Сочи она была 16-й). Во-вторых, никогда прежде российские лыжники не забирались так высоко на олимпиадах.

Российские биатлонисты продолжают занимать 30-50 места, проигрывая помногу даже соперникам из небиатлонных стран. Но им удалось добиться главного – впервые за долгие годы болельщики, кажется, полностью отстранились от неудач лыжников с ружьями и переключились на другие виды спорта. Например, керлинг.

Самая красивая пара в турнире дуэтов-керлингистов Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий были в шаге от выхода в финал. В полуфинале со швейцарцами россиян подвела серия помарок, позволивших сопернику немного вырваться вперед. Даже перед последним броском были шансы на победу или хотя бы на перевод игры в дополнительный энд, но Крушельницкий толкнул камень слишком сильно и отдал финал швейцарцам. Теперь же семейной паре из Петербурга предстоит бороться за бронзовые медали с норвежцами. Матч пройдет уже во вторник, 13 февраля, в 3:05 по московскому времени.

Цитата дня

Российские спортсмены продолжают бросаться неосторожными высказываниями. В воскресенье, 11 февраля, биатлонист Антон Бабиков назвал лыжника Дениса Спицова, ставшего четвертым в скиатлоне, «первым здоровым спортсменом». Это был намек на норвежцев, занявших в той гонке все призовые места, и официально использующих лекарства от астмы, в состав которых входят запрещенные вещества. Также накануне первый российский медалист Игр-2018 Семен Елистратов посвятил свою бронзу российским олимпийцам, которых «подло и мерзко отстранили от Игр». В понедельник, 12 февраля, отличился уже скелетонист Никита Трегубов.

– Американцы со мной не здороваются, а я с ними, – заявил 22-летний спортсмен из Красноярска. – Ничего страшного. А, и ещё британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в... (нецензурное слово).

Все это не осталось незамеченным Международным олимпийским комитетом. По словам директора по коммуникациям МОК Марка Адамса, поведение и высказывания российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом, будут рассмотрены в конце Игр.

Болельщикам разрешили болеть

Хотя самим российским спортсменам запрещено демонстрировать любые национальные символы на Олимпиаде, болельщики активно поддерживают их флагами и кричалками с упоминанием слова «Россия». На это обратили внимание организаторы, но, подумав, они решили ничего не предпринимать.

«Всегда хорошо, когда болельщики на трибунах поддерживают атлетов. Зрители – свободные люди, и они могут болеть, если делают это правильным способом», – заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Видео дня

Северокорейские болельщицы зажигательно поддерживают своих спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.
 

 

Расписание финалов на вторник, 13 февраля

03:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место

04:00. Сноуборд. Женщины. Хафпайп

09:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом

11:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль

13:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м

14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

14:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль

14:04. Кёрлинг. Микст. Финал

15:20. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка.

 

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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