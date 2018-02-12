Муниципалы в Тярлево организовали уход за рассадой «по-семейному»

Прокуратура Петербурга заметила конфликт интересов в справке о доходах специалиста муниципального образования «Тярлево» в Пушкинском районе. Ответственным за цветочную рассаду и вазоны на территории чиновница назначила своего родственника-предпринимателя.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства 12 февраля, в 2016 году ответственная за благоустройство специалист МО заключила контракт на высадку цветов и дальнейший уход за ними с фирмой, которая принадлежит ее родственнику. На имя главы "Тярлево" надзор внес представление из-за конфликта интересов.

Напомним, уже не в первый раз депутатов и сотрудников этого МО уличают в сомнительных с правовой точки зрения контрактов. Ранее в Тярлево договорились о билетах на концерты для местных жителей с ООО «Три апельсина», контракт с единственным поставщиком был признан незаконным, так как организация является посредником.