В Киеве «неизвестные в масках» задержали Саакашвили
Неизвестные люди в масках и камуфляжной форме «схватили и увезли в неизвестном направлении» Михаила Саакашвили.
Об этом 12 февраля сообщается на официальной странице политика в Facebook. Задержание произошло прямо возле офиса «Движения новых сил», которое возглавляет Саакашвили. Люди, задержавшие политика, приехали на трех белых автобусах Volkswagen. При этом украинский журналист Владимир Федорин уточнил, что, по его данным, Саакашвили задержан Пограничной службой Украины.
Справка:
Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса страны: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление, которое признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст .28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256). Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.