В Киеве «неизвестные в масках» задержали Саакашвили

Еще
02:40 13.02.2018
Пришлите свою новость!
01:55
Софье Апфельбаум присуждена премия председателя Союза театральных деятелей
01:14
О старых и новых планах развития петербургской подземки расскажут в Публичке
00:45
YouTube потребовал у ФБК удалить расследование по мотивам книги Насти Рыбки
00:33
Главреда украинского издания «Страна.ua» объявили в розыск
12/02
США потратят 6,3 млрд долларов на «сдерживание России»
12/02
СМИ: Чубайс конкурирует с «Росатомом» за триллион на модернизацию энергетики
12/02
Влюбленные Петербурга смогут стать донорами
12/02
В ДТП со снежными самосвалами в Петербурге пострадал рекламный щит
12/02
При аварии в Приморском районе ребенка выбросило из машины
12/02
Невестку Трампа госпитализировали из-за конверта с белым порошком
12/02
Во Внуково пришлось экстренно посадить самолет
12/02
«Духовник Путина» назвал пропагандистским заказом «Смерть Сталина»
12/02
Новая схема мошенничества с землей появилась в Ленобласти
12/02
Трамп выразил соболезнования по поводу крушения Ан-148
12/02
Градозащитники: Дому Изотова вновь грозит снос
12/02
Путин: России нужна своя «скромная и перспективная» площадка для электронной торговли
12/02
Смольный отложил вопрос о застройке 24 гектаров близ «Ленсоветовского»
12/02
Смольный выставил на торги Кузнечный рынок
12/02
Свет вместо вакцины — новый способ справиться с гриппом
12/02
Путин заболел, но работать продолжает
12/02
«Фонтанка» за 60 секунд – 12 февраля
12/02
Медведев подписал распоряжение о проведении альтернативной Олимпиады
12/02
Европейские эксперты просят запретить продажу известного обезболивающего
12/02
На Подвойского на женщину упала снежная глыба
12/02
В ЦИК объяснили лаконичность информации в бюллетене о Путине его беспартийностью
12/02
Состоятельные россияне ждут санкций и возвращают свои деньги в Россию
12/02
Мариинский театр потратит 48 миллионов на документацию для будущего культурного центра во Владикавказе
12/02
Напавшему на журналиста Татьяну Фельгенгауэр предъявлены обвинения
12/02
Саакашвили выслали из Украины в Польшу
12/02
Рюкзак на «Удельной» оказался не опасен, станцию открыли
12/02
Из-за бомбы времен Второй мировой в Лондоне закрыли аэропорт
12/02
На масленичной неделе «Ночлежка» собирает блины для нуждающихся
12/02
Медведев запустил в Петербурге пилотный проект tax free, в нем оказался только один магазин
12/02
Претендент на «Оскар» возглавит жюри Венецианского фестиваля
12/02
Глава «Купчино» хочет увековечить память летчика Филипова, назвав в честь него сквер
12/02
Пьяный водитель протаранил шлагбаум на финской границе
12/02
Родители юных акробаток взбунтовались против мандалы и медитации
12/02
«Удельную» закрыли из-за бесхозного рюкзака
12/02
МАК приступил к расшифровке черных ящиков Ан-148
12/02
СК: Актеру Марьянову в медцентре делали уколы без лицензии
12/02
Дворкович: Семьи погибших в крушении Ан-148 получат по 3 млн рублей
12/02
Хирурги Центра Алмазова вылечили новорожденного с редким пороком легкого
12/02
Петербуржец Роберт Шварцман стал первым российским чемпионом Toyota Racing Series
12/02
УФАС признало нарушения при проведении конкурса на уборку мусора, но отменять его не будет
12/02
В Австрии столкнулись два поезда, без погибших не обошлось
12/02
Муниципалы в Тярлево организовали уход за рассадой «по-семейному»
12/02
В Киеве «неизвестные в масках» задержали Саакашвили
12/02
Петербургские керлингисты сразятся за бронзу Олимпиады
12/02
Рейс из Узбекистана в Петербург экстренно сел в Самаре для спасения пассажира
12/02
Замглавы Василеостровского района и глава РЖА уволены после гибели пенсионерки на Репина
12/02
Семьям погибших в авиакатастрофе под Москвой петербуржцев Смольный выплатит по миллиону
12/02
«ВКонтакте» заблокировали объявления о продаже вещей с портретами жертв авиакатастрофы в Подмосковье
12/02
Губернатор Ленобласти помог завести «с толкача» машину «Газпрома»
12/02
«Невский проспект» вернули пассажирам
12/02
Рейсы Москва - Орск вместо «Саратовских авиалиний» будет выполнять «Ижавиа»
12/02
Скончался актер из «Нежного возраста» Дмитрий Соловьев
12/02
Финский президент обыграл в хоккей канадцев
12/02
В Купчино мигрант прятался в сугробе от Росгвардии
12/02
В Воронеже вместо асфальта использовали матрасы
12/02
В петербургском банке «Александровский» прошли две проверки ЦБ
12/02
На месте крушения Ан-148 найдены оба самописца, они повреждены
12/02
Жертвами жесткой посадки Ми-8 в Сибири стали два человека
12/02
В петербургских школах 19 классов закрыли на карантин по гриппу
12/02
«Брейн ринг» вернется в эфир после пяти лет забвения
12/02
Самая дешевая «почти готовая» квартира в Петербурге продается от 1,7 млн рублей
12/02
Бесхозный предмет оставил пассажиров без «Невского проспекта»
12/02
На Крестовском острове сносят ресторан «Мёд»
12/02
Депутаты хотят зачистить мобильные приложения от пиратского контента
12/02
ГАТИ насобирала штрафов за неубранный снег на миллион рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
12.02.2018 16:30

В Киеве «неизвестные в масках» задержали Саакашвили

Неизвестные люди в масках и камуфляжной форме «схватили и увезли в неизвестном направлении» Михаила Саакашвили.

Об этом 12 февраля сообщается на официальной странице политика в Facebook. Задержание произошло прямо возле офиса «Движения новых сил», которое возглавляет Саакашвили. Люди, задержавшие политика, приехали на трех белых автобусах Volkswagen. При этом украинский журналист Владимир Федорин уточнил, что, по его данным, Саакашвили задержан Пограничной службой Украины.

 

Справка:

Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса страны: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление, которое признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст .28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256). Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35

Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»

Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Главреда украинского издания «Страна.ua» объявили в розыск
В ДТП со снежными самосвалами в Петербурге пострадал рекламный щит
При аварии в Приморском районе ребенка выбросило из машины
Невестку Трампа госпитализировали из-за конверта с белым порошком
Во Внуково пришлось экстренно посадить самолет
На Подвойского на женщину упала снежная глыба
Напавшему на журналиста Татьяну Фельгенгауэр предъявлены обвинения
Саакашвили выслали из Украины в Польшу
Рюкзак на «Удельной» оказался не опасен, станцию открыли
Из-за бомбы времен Второй мировой в Лондоне закрыли аэропорт
Как в Петербурге расследуется теракт, раскрытый с помощью ЦРУ
Сушите Фрунзе — денег на ремонт не будет
Что известно о крушении самолёта под Москвой
Потолок натянули до взрыва
Чужая рука столкнула, чужая рука спасла
Когда посадка оповещает о посадках
Девять жизней по встречной
Как блондинка Андрей разбила сердце ФСО
Служба доставки уголовных дел
Как построить торговый центр, не начиная строительства
Говорим и показываем
Главное
Последнее

СК показал место крушения АН-148 с воздуха

Набережная Грибоедова перекрыта: ремонтируют трубу после прорыва

Минобороны РФ показало запуск новой ракеты системы ПРО

Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.