В Киеве «неизвестные в масках» задержали Саакашвили

Неизвестные люди в масках и камуфляжной форме «схватили и увезли в неизвестном направлении» Михаила Саакашвили.

Об этом 12 февраля сообщается на официальной странице политика в Facebook. Задержание произошло прямо возле офиса «Движения новых сил», которое возглавляет Саакашвили. Люди, задержавшие политика, приехали на трех белых автобусах Volkswagen. При этом украинский журналист Владимир Федорин уточнил, что, по его данным, Саакашвили задержан Пограничной службой Украины.