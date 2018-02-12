Замглавы Василеостровского района и глава РЖА уволены после гибели пенсионерки на Репина

Заместитель главы администрации Василеостровского района Александр Маслов и глава районного жилищного агенства Сергей Алексеев уволены. Это случилось после того, как петербурженка погибла от падения сосульки.

Как сообщили «Фонтанке» 12 февраля в районной администрации, Маслов был уволен в пятницу, 9 февраля, Алексеев — в понедельник. В пятницу вице-губернатор Николай Бондаренко совершил объезд по нескольким районам города на предмет уборки улиц и внутриквартальных территорий от снега, после чего, по данным «Фонтанки», представил доклад губернатору. В нем особое внимание уделялось проблемам в Василеостровском районе, и неудивительно: за день до этого на улице Репина пожилая петербурженка погибла от падения сосульки на голову. Как рассказали «Фонтанке» в районной администрации, на фасаде дома были вывешены предупреждения, а участок, где упала сосулька, был огорожен. По словам тогда еще не уволенного Александра Маслова, несмотря на это, пенсионерка днем 8 февраля решила покормить котов возле выемки в здании, в стороне от парадных.

Управляющая компания «Возрождение», которая обслуживает дом, нередко упоминается в материалах «Фонтанки», зачастую в скандальном контексте. В 2015 году после банкротства ЖСК №2 600 зданий, в том числе дом, в котором жил Владимир Путин, были распределены между «Возрождением» и УК «Мир», передача зданий сопровождалась поддельными протоколами. Позже в управляющей компании практически рейдерским способом сменился владелец, что стало поводом для очередной проверки УК прокуратурой и общения со следователями.