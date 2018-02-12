Петербургские керлингисты сразятся за бронзу Олимпиады

Неудачей для петербургских керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого завершился полуфинал соревнований в дабл-миксте на Олимпиаде в Пхенчхане 12 февраля. Россияне уступили швейцарской паре Женни Перре – Мартин Риос со счетом 5:7.

Теперь Брызгаловой и Крушельницкому предстоит борьба за бронзовые медали с норвежцами Кристин Скаслиен и Магнусом Недреготтеном. Матч состоится 13 февраля. Начало в 3.05 по московскому времени.

В финале швейцарцам будут противостоять канадцы Кейтлин Лаус и Джон Моррис. Их встреча начнется также 13 февраля в 14.05 по Москве.

Напомним, на текущий момент на счету сборной России две медали — серебро в командных соревнованиях по фигурному катанию и бронза на 1500 метрах в шорт-треке.