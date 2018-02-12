Семьям погибших в авиакатастрофе под Москвой петербуржцев Смольный выплатит по миллиону
Распоряжением губернатора Петербурга Георгия Полтавченко из резервного фонда городского правительства семьям погибших из-за крушения Ан-148 под Москвой выплатят по миллиону рублей.
Об этом 12 февраля в Twitter сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. «Губернатор #спб Г.Полтавченко подписал постановление о выплате семьям трёх погибших в авиакатастрофе петербуржцев по 1 миллиону рублей. Выплаты будут произведены из резервного фонда правительства», – пишет представитель Смольного.
Губернатор #спб Г.Полтавченко подписал постановление о выплате семьям трёх погибших в авиакатастрофе петербуржцев по 1 миллиону рублей. Выплаты будут произведены из резервного фонда Правительства СПб.— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 12 февраля 2018 г.
Напомним, ранее в аппарате губернатора сообщили о трех петербуржцах, которые находились на борту потерпевшего крушение Ан-148. «Фонтанка» также связалась с семьей еще одного жившего в Северной столице молодого человека, уроженца Нижневартовска Александра Сергошко, которая подтвердила, что он должен был быть на борту. В Смольном назвали фамилии только трех погибших — Кармалеева Бориса, Бойковой Екатерины и Ильинова Евгения.
Справка:
Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.
Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту. Среди погибших – три ребенка, три петербуржца, иностранцы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».