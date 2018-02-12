Семьям погибших в авиакатастрофе под Москвой петербуржцев Смольный выплатит по миллиону

Распоряжением губернатора Петербурга Георгия Полтавченко из резервного фонда городского правительства семьям погибших из-за крушения Ан-148 под Москвой выплатят по миллиону рублей.

Об этом 12 февраля в Twitter сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. «Губернатор #спб Г.Полтавченко подписал постановление о выплате семьям трёх погибших в авиакатастрофе петербуржцев по 1 миллиону рублей. Выплаты будут произведены из резервного фонда правительства», – пишет представитель Смольного.

Губернатор #спб Г.Полтавченко подписал постановление о выплате семьям трёх погибших в авиакатастрофе петербуржцев по 1 миллиону рублей. Выплаты будут произведены из резервного фонда Правительства СПб. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 12 февраля 2018 г.

Напомним, ранее в аппарате губернатора сообщили о трех петербуржцах, которые находились на борту потерпевшего крушение Ан-148. «Фонтанка» также связалась с семьей еще одного жившего в Северной столице молодого человека, уроженца Нижневартовска Александра Сергошко, которая подтвердила, что он должен был быть на борту. В Смольном назвали фамилии только трех погибших — Кармалеева Бориса, Бойковой Екатерины и Ильинова Евгения.