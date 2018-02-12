«Главстрой-СПб» объявит три лучшие концепции будущего «Долина парка»

Компания «Главстрой-СПб» и издательский дом «Балтикум» приглашают принятие участие в пресс-конференции, посвященной итогам общероссийского конкурса молодых архитекторов на разработку концепции парка на территории ЖК «Северная долина».

Пресс-конференция состоится 15 февраля 2018 года в 16:30, в медиацентре Александринского театра по адресу: наб. реки Фонтанки, дом 49А (2 этаж).

Участники мероприятия:

– Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой-СПб»;

– Владимир Григорьев, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре – главный архитектор Санкт-Петербурга;

– Мартин Рейн-Кано, партнер бюро Topotek1 (Германия);

– Вилен Кюннапу, партнер бюро Künnapu Padrik Architects (Эстония);

– Арина Артемова, заместитель главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга;

– Владимир Фролов, главный редактор журнала «Проект Балтия».

Напомним, что конкурс для российских архитекторов, а также ландшафтных (средовых) дизайнеров, в возрасте до 35 лет включительно, стартовал в декабре 2017 года. В оргкомитет мероприятия поступило 90 заявок из 14-ти городов, в их числе Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Ижевск, Ростов-на-Дону, Самара, Тула, Симферополь, Барнаул, Полтава, Тюмень и другие. Из общего количества конкурсных работ 8 февраля 2018 года жюри выбрало ТОП-10 финалистов.

С лучшими работами открытого конкурса концепций преобразования территории будущего «Долина парка», девелопером которого выступает компания «Главстрой-СПб», можно ознакомиться в рамках специализированной выставки на Новой сцене Александринского театра. Выставка продлится до 22 февраля 2018 года включительно.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/