«ВКонтакте» заблокировали объявления о продаже вещей с портретами жертв авиакатастрофы в Подмосковье

Команда модерации социальной сети «ВКонтакте» вынуждена блокировать сообщества, в которых предлагают купить различного рода «сувениры» с изображениями пассажиров Ан-148, разбившегося в Подмосковье.

Информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе сообщества 12 февраля.

«Мы выражаем соболезнования близким пассажиров и экипажа Ан-148. Паразитирование на данной теме недопустимо, наша команда модерации заблокировала такие сообщества», – комментируют появившуюся в СМИ информацию представители социальной сети.

Напомним, в самолете находились 65 пассажиров, в том числе трое петербуржцев и несколько иностранцев, а также 6 членов экипажа. Все они погибли, на месте крушения продолжаются работы по разбору завалов и поиску фрагментов тел. Для установления личностей найденных останков понадобится генетическая экспертиза. Причины крушения самолета, который упал на 4-й минуте полета из Москвы в Орск, выясняют эксперты, никаких предварительных версий пока нет.