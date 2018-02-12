Новые граднормативы Ленобласти не отразятся на проектах «Ленстройтреста»

Проекты ГК «Ленстройтрест» полностью соответствуют новым градостроительным нормативам Ленинградской области, вступившим в силу 28 декабря. Нормы снизили максимальную высотность и плотность застройки.

С 28 декабря в Ленобласти разрешено строить здания не выше 12 этажей. В поселениях, насчитывающих меньше 20 тысяч жителей, высотность ограничивается еще жестче – 9-ю этажами. При этом максимальная плотность застройки в небольших селах (до 20 тысяч жителей) снизилась на треть – с 9 до 6 тысяч кв. м на гектар. А необходимое число парковок и социальной инфраструктуры – выросло.

Эксперты рынка считают данное решение стратегически грамотным.

«Нововведения преследуют цель повысить комфортность и экологичность проживания в Ленинградской области, не допустить появления густонаселенных, тесных и недостаточно обеспеченных инфраструктурой районов, – объясняет Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест». – Ленинградская область взяла тренд на развитие в сторону обеспечения достойного образа жизни для граждан».

«Ленстройтрест» возводит три крупных жилых комплекса общей площадью почти 100 га. Два из них – в 47-м регионе: «Янила Кантри» в Янино и «IQ Гатчина» в Гатчине. Изменять эти проекты не требуется – новые градостроительные нормы всего лишь узаконивают принципы, которым компания следует с 2010 года, добавляет Денис Заседателев.

Миссия компании – создание полноценной жилой среды как необходимого условия для достойного образа жизни. В голландском квартале «Янила Кантри» этажность домов варьируется от 5 до 9, с редкими доминантами в 12 этажей. В шведском квартале «IQ Гатчина» высота корпусов составляет от 6 до 11 этажей.

Плотность застройки в проектах – 6-7 тысяч кв. м на гектар. В «Янила Кантри» будет застроено всего 25-30% территории, в «IQ Гатчина» – 54%. То есть до 2/3 участков займут прогулочные зоны, дворы, парки и спортивные объекты. Кроме того, компания стремится обеспечить каждую квартиру машиноместом

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/