Рейсы Москва - Орск вместо «Саратовских авиалиний» будет выполнять «Ижавиа»

Удмуртская авиакомпания «Ижавиа» с 12 февраля начинает выполнять рейсы по маршруту Москва – Орск вместо «Саратовских авиалиний» после катастрофы с Ан-148.

Как пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил гендиректор «Ижавиа» Александр Городилов. «Мы как партнеры по цеху их («Саратовские авиалинии») на этом направлении заменим. Они обратились к нам с этой просьбой», — цитирует агентство его слова. Городилов подчеркнул, что это временная мера: «В это сложное время мы просто за них там подежурим». Сколько продлится «тяжелое время», он не уточнил. Только заявил, что «Ижавиа» готова выполнять рейсы столько, «на сколько возникнет необходимость».

Рейсы будут осуществляться по расписанию «Саратовских авиалиний».

Справка:

Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.

Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту. Среди погибших – три ребенка, три петербуржца, иностранцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».