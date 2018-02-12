В Купчино мигрант прятался в сугробе от Росгвардии

В Купчино подозреваемый в краже мигрант пытался слиться с зимним пейзажем, закопавшись в снегу. Отогревается 20-летний иностранец в отделе полиции.

Как сообщили 12 февраля в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в начале пятого утра поступил сигнал «тревога» из салона красоты в доме 9 на Малой Каштановой аллее. В помещение вломился незваный гость. По предварительной информации, он с помощью отвёртки вырвал электронной замок, вскрыл защитные ставни, разбил стеклянную входную дверь и проник внутрь. Там он приготовился вынести сейф, но его спугнул наряд группы задержания вневедомственной охраны. Мужчина пустился наутёк, выкинув по пути отвёртку.

Нашли беглеца во дворе соседнего дома, за мусорным баком. Там он безуспешно пытался закопаться в сугроб, чтобы спрятаться от преследователей. Подозреваемого задержали и доставили в 7-й отдел полиции. Нашлась и выброшенная отвёртка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.