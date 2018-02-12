В петербургском банке «Александровский» прошли две проверки ЦБ

Центральный банк дважды проверил петербургский банк «Александровский» на выполнение обязательных правил и требований. Замечаний со стороны регулятора не последовало.

«В банке завершились две трехдневные проверки (по вопросу соблюдения требований к счетно-сортировальным машинам и выполнения обязательных резервных требований)», – сообщили «Фонтанке» 12 февраля в пресс-службе кредитного учреждения.

При этом там отметили, что ограничения со стороны регулятора отсутствуют. Ранее банк отчитался о троекратном росте прибыли, а его акционеры предложили выкупить допэмиссию «Александровского» банку «Санкт-Петербург».

