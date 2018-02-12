Жертвами жесткой посадки Ми-8 в Сибири стали два человека

Два человека погибли, четверо пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области днем 12 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, в 15.55 по местному времени (11.55 по Москве) поступила информация о том, что в 42 км юго-восточнее села Александровское совершил аварийную посадку вертолет. Через пять минут на поиски вылетели два Ми-8, которые обнаружили воздушное судно.

«По предварительным данным, пострадали четыре человека, двое погибли», – отметили в пресс-службе, добавив, что борт совершал санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой.

В свою очередь, в Северо-Западном следственном управлении на транспорте сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба).

Напомним, ранее СМИ передавали, что вертолет загорелся при ударе о землю. На борту находились трое членов экипажа и трое пассажиров (двое медиков и пациент).