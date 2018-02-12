На месте крушения Ан-148 найдены оба самописца, они повреждены

Оба бортовых самописца, которые нашли в Подмосковье после крушения самолета, повреждены. Однако специалисты еще надеются, что черные ящики пригодны для расшифровки. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет 12 февраля.

«Черные» ящики сильно повреждены, однако все еще могут быть пригодны для расшифровки. Ранее сообщалось об обнаружении параметрического самописца, сейчас найден и речевой. По информации от МАК, к расследованию причин крушения самолета привлекли украинских специалистов, так как Ан-148 был спроектирован в Харькове.

«Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании», – добавили в комитете.

На место трагедии привезли тепловые пушки, чтобы топить снег. По последней информации, найдены более 400 фрагментов тел погибших, пушки должны ускорить поиски.

Напомним, борт разбился 11 февраля через четыре минуты после взлета, он направлялся из Москвы в Орск. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Причины трагедии выясняются.