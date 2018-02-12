Депутаты хотят зачистить мобильные приложения от пиратского контента

Депутаты хотят усилить защиту авторских прав в Интернете и предлагают блокировать мобильные приложения, если они распространяют нелицензионный контент. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму РФ.

Как сказано в документе, который опубликован 12 февраля в электронной базе нижней палаты парламента, федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предложено дополнить понятиями «программное приложение» и «владелец программного приложения». При этом вместо смартфона или мобильного устройства в тексте используется термин «электронно-вычислительные машины». В случае принятия поправок, приложения приравняют к ресурсам, которые распространяют объекты авторского права. Таким образом, правообладатели смогут добиться блокировки программ с пиратским материалом в магазинах приложений.

«Принятие законопроекта устранит выявленную правовую неопределенность и позволит правообладателям более эффективно реализовывать свое право на ограничение распространения в сети «Интернет» объектов авторских или смежных прав, которые распространяются без соответствующего разрешения правообладателя», – говорится в пояснительной записке к документу.