ГАТИ насобирала штрафов за неубранный снег на миллион рублей

Сорок дел об административных правонарушениях за неубранный снег и лед возбудила государственная административно-техническая инспекция в Петербурге с начала зимы. Вынесены решения о штрафах в общей сложности на миллион рублей.

Об этом в ГАТИ сообщают 12 февраля. Крупные штрафы получили, например, строительная компания ООО «А-проект», которая вовремя не убрала снег и наледь на своих объектах в Сестрорецке, – это обошлось фирме в 250 тысяч рублей. 270 тысяч должен заплатить магазин «Пятерочка» на проспекте Ветеранов. Всего на сегодняшний день нарушения найдены по 841 адресу, речь идет о нежилом фонде. Прежде чем штрафовать, инспекция предупреждает о грозящих санкциях, и большая часть предпринимателей и учреждений избегает дальнейших претензий, убрав снег и сосульки.

Напомним, вовремя не очищенная крыша уже привела к трагедии — на Васильевском острове пенсионерке на голову упала глыба льда, женщина умерла в больнице. Есть в городе проблемы и с очисткой улиц — снегопады превратили тротуары в сугробы, которые Смольный не успевает вывозить.