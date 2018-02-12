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12.02.2018 14:40

На Крестовском острове сносят ресторан «Мёд»

На Крестовском острове сносят ресторан «Мёд». Экскаватор в сопровождении сотрудников центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) был замечен на Южной дороге днем 12 февраля, сообщает читатель «Фонтанки».

В комитете по контролю за имуществом подтвердили, что подведомственный ему ЦПЭИГИ ведёт демонтаж объекта. Освободить территорию Крестовского острова от ресторанов и спортивных комплексов Смольный задумал еще в 2016 году.  Участки в преддверии чемпионата мира по футболу планировалось переоборудовать под просторную прогулочную зону. 

Читатель "Фонтанки"

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В 2017-м комитет имущественных отношений Петербурга попытался досрочно расторгнуть договор с ООО «Рыбный рынок», управляющим «Мёдом», через суд, но получил отказ. В итоге расстаться с арендатором удалось после истечения  срока договора аренды.


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