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12.02.2018 14:20

Следственный комитет: АН-148 взорвался на земле

До столкновения с землей самолет, вылетевший из Домодедово в Орск, был цел, взрывов и огня на судне в воздухе не было. К таким выводам 12 февраля пришел Следственный комитет.
Следственный комитет: АН-148 взорвался на земле
Кадр из видео СК РФ

Как сообщается на сайте ведомства, в управлении СК РФ по расследованию особо важных дел пришли к выводу, что до столкновения с землей борт был цел. 

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета», – уточняет пресс-служба. 

В свою очередь, в МЧС заявили, что в зоне выполнения поисковых работ обнаружено более 400 фрагментов тел погибших. Обследовано уже 12 га площади.

Для выяснения причин катастрофы, которая унесла жизни 65 пассажиров и 6 членов экипажа, проведены обыски в офисе «Саратовских авиалиний», в Домодедово и аэропорту Орска изъяты документы по обслуживанию и техническому осмотру Ан-148, медицинскому обследованию пилотов. Изъяты образцы топлива, показатели радара, записи переговоров диспетчеров и экипажа, файлы системы слежения за бортом. 

Сейчас на месте крушения, под деревней Степановское Раменского района Московской области, найден только параметрический самописец, «черный» ящик с записями переговоров на судне еще завален обломками. На данный момент о причинах трагедии ничего не известно . 

Напомним, борт вылетел из Москвы в 14:21 11 февраля и разбился через 4 минуты с начала полета. Он падал с высоты 1600 метров и взорвался при ударе об землю. Выживших нет, для установления личностей погибших понадобится генетическая экспертиза. Среди пассажиров рейса, по заявлению Смольного, было трое петербуржцев. Семья еще одного жителя города, родом из Нижневартовска, подтвердила «Фонтанке», что он должен был лететь этим рейсом. 


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