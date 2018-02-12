Жилком: Замечания о сосульках поступают сотнями

Жилищный комитет Смольного заявил о напряженной ситуации с сосульками и ледяными «шапками» на городских крышах в ряде районов Петербурга. Жалобы и замечания от горожан поступают сотнями.

«За неделю с 5 по 12 февраля от сосулек и «шапок» очищены карнизы 11,5 тыс. домов. За выходные работы проведены на 2884 крышах, ежедневно работают почти по 1,5 тысячи кровельщиков, в опасных зонах выставлено более 15 тысяч ограждений. Тем не менее, ситуация по ряду районов остается напряженной», – рассказали в комитете 12 февраля.

Всего за неделю принято 230 жалоб граждан, в основном из центральных районов города (Центральный, Василеостровский, Адмиралтейский). Причем 75 из них пришли в выходные, после смертельного случая с пенсионеркой на улице Репина, которую убило упавшей льдиной.

Уборку контролируют мобильные группы комитета, которые каждый день выезжают в районы. За выходные ими было сделано 200 замечаний, которые ушли в администрацию, прокуратуру и жилинспекцию. Комитет грозит уголовной ответственностью, так как убраны всего 40% крыш.

При этом в комитете по благоустройству заявили о стахановских темпах уборки городских улиц. Правда, результативность не подтверждается фотогалереей «Фонтанки».